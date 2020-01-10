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Le Figaro: «Спящая красавица Европы»-Беларусь-вошла в топ стран, которые стоит посетить в 2020
Источник материала: Партизан
Французская газета Le Figaro включила Беларусь в топ туристических направлений, которые стоит открыть в 2020 году,
Издание назвало Беларусь «спящей красавицей Европы». Отмечается, что, туристов могут заинтересовать архитектура Минска, леса, которые занимают около 40 % площади Беларуси, и национальные парки, в которых проживают рыси, медведи, зубры и другие животные.
Лучшим временем для приезда в Беларуси французские эксперты назвали период с мая по октябрь.
Также в список попали Барбадос, Абу-Даби, Куба, Нижняя Калифорния.
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Французская газета Le Figaro включила Беларусь в топ туристических направлений, которые стоит открыть в 2020 году, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости»
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