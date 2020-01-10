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Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

11.01.2020 15:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Иран признал, что сбил украинский пассажирский самолет по ошибке. Причиной произошедшего власти страны назвали «человеческий фактор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

Воздушное судно оказалось в непосредственной близости от одного из важных военных объектов, а по форме и высоте полета оно напоминало вражескую цель.

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Президент Исламской республики заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

Хасан Роухани, президент Ирана:
К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы. Необходимо принять меры для устранения недостатков систем обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась.

Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

«Пилот старался увести самолет от окружающих его домов»

Напоминаем: украинский пассажирский Boeing разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

Люди в материале: Хасан Роухани
 
 
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Новости мира. Иран признал, что сбил украинский пассажирский самолет по ошибке. Причиной произошедшего власти страны назвали «человеческий фактор», сообщили в...
 
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