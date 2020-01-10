Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

Источник материала: СТВ

Новости мира. Иран признал, что сбил украинский пассажирский самолет по ошибке. Причиной произошедшего власти страны назвали «человеческий фактор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Воздушное судно оказалось в непосредственной близости от одного из важных военных объектов, а по форме и высоте полета оно напоминало вражескую цель.

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Президент Исламской республики заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.





Хасан Роухани, президент Ирана:

К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы. Необходимо принять меры для устранения недостатков систем обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась.





Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

«Пилот старался увести самолет от окружающих его домов»

Напоминаем: украинский пассажирский Boeing разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.



