В Клецком районе VW Transporter столкнулся с фурой: водитель микроавтобуса погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с фурой в Клецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: ГАИ

Авария произошла 11 января, около 07.50, в деревне Заельня. Предварительно установлено, что на 410-м километре трассы Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи 53-летний водитель Volkswagen Transporter при развороте на перекрестке столкнулся с попутной фурой МАЗ.



Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.