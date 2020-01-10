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В Клецком районе VW Transporter столкнулся с фурой: водитель микроавтобуса погиб

11.01.2020 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с фурой в Клецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: ГАИ

Авария произошла 11 января, около 07.50, в деревне Заельня. Предварительно установлено, что на 410-м километре трассы Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи 53-летний водитель Volkswagen Transporter при развороте на перекрестке столкнулся с попутной фурой МАЗ.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

 
 
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Авария произошла 11 января, около 07.50, в деревне Заельня.
 
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