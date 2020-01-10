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В Клецком районе VW Transporter столкнулся с фурой: водитель микроавтобуса погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель микроавтобуса погиб при столкновении с фурой в Клецком районе. Об этом
Авария произошла 11 января, около 07.50, в деревне Заельня. Предварительно установлено, что на 410-м километре трассы Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи 53-летний водитель Volkswagen Transporter при развороте на перекрестке столкнулся с попутной фурой МАЗ.
В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
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Авария произошла 11 января, около 07.50, в деревне Заельня.
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