На Фарерских островах сняли видео, на котором вода течет вверх по отвесной скале

Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Необычное природное явление удалось снять на видео на Фарерских островах. На кадрах ролика видно, как водяной поток поднимается по 470-метровой скале, а затем выплескивается на его вершину❗





По словам автора Сэма Якобсена, ролик был снят у морского утёса в Судуре на Фарерских островах. В ролике видно, как вихрь, похожий на смерч, поднимает воду с моря на 470-метровый утес Бейнисворд.

Специалисты объяснили, что подобное природное явление возникает, когда ветер захватывает брызги у морской поверхности и вращает их по краю утеса. Край скалы помогает процессу вращения, и поэтому создается впечатление, что торнадо формируется довольно быстро.

Видео: вода течет вверх по скале

Сотни тысяч интернет-пользователей уже оценили снятое видео и назвали явление необычайно красивым. Такой «водопад наоборот» просуществовал около полуминуты, но зрелище было по-настоящему впечатляющим – посмотрите сами!