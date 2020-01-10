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Выявили 88 тонн маковой наркоты! Опиаты переправляли через Беларусь из Латвии в Казахстан

11.01.2020 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебские таможенники пресекли вовлечение в торговый оборот 900 тысяч доз наркотика из пищевого мака с примесью маковой соломы, сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.

Выявили 88 тонн маковой наркоты! Опиаты переправляли через Беларусь из Латвии в Казахстан
Более 900 тысяч доз наркотического средства содержится в партиях пищевого мака, задержанного правоохранителями Витебской таможни. Они выявили поставки 88 тонн пищевого мака с опасной примесью «маковая соломка», который следовал двумя партиями. В первом случае 22 тонны пищевого мака перемещались через автомобильный пункт пропуска «Григоровщина», во втором — 66 тонн следовало железнодорожным сообщением через пункт таможенного оформления «Полоцк».



Отправителем товара в обоих случаях являлась одна и та же латвийская фирма, а получателями — субъекты хозяйствования в Казахстане. Следует отметить, что на территории ЕАЭС существуют единые требования к качеству мака, не допускающие в нем содержания примесей.

Согласно заключению эксперта Управления государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области, в результате просева в 88 тоннах мака содержится более 100 кг опасного наркотического средства — «маковой соломы».

Дополнительно

Загрязненный соломой мак используется для изготовления раствора опия, употребление которого вызывает возникновение психической и физической наркотической зависимости. Приблизительно из 100 грамм загрязненного мака можно получить одну дозу наркотического средства. Опиаты имеют разрушительное действие на организм. Наркотическая зависимость, вызываемая опиатами, крайне трудно поддается лечению.
 
 
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Витебские таможенники пресекли вовлечение в торговый оборот 900 тысяч доз наркотика из пищевого мака с примесью маковой соломы, сообщили в Государственном...
 
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