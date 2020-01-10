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Вера Лапко возвращается к тренировкам
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Вера Лапко рассказала, что в ближайшее время приступит к тренировкам. Напомним, спортсменка летом 2019 года приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем.
Вера Лапко: пропал интерес к теннису. Трудно получать удовольствие от игры, когда температуришь и не побеждаешь
"Хочу сообщить радостную новость. На следующей неделе я возвращаюсь к тренировкам", — сообщила Вера Лапко в своем инстаграм-аккаунте, цитирует
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Белорусская теннисистка Вера Лапко рассказала, что в ближайшее время приступит к тренировкам. Напомним, спортсменка летом 2019 года приостановила карьеру из-за...
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