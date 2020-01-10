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Rzeczpospolita: ЕС ждет сигнала от Лукашенко

11.01.2020 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Интервью с председателем делегации Европарламента по связям с Беларусью Робертом Бедронем.

Rzeczpospolita: ЕС ждет сигнала от Лукашенко
ЕС занял в отношении Беларуси позицию «критической вовлеченности». У него есть претензии к состоянию демократии в Беларуси, но он ждет сигналов от Лукашенко, чтобы пойти на диалог, говорит представитель Европарламента. Лукашенко должен понимать: если он не пойдет на уступки, Евросоюз поддержки ему не окажет, пишет inosmi.ru

Rzeczpospolita: Присутствует ли в Европейском парламенте белорусская тема?

Роберт Бедронь: Хорошая новость заключается в том, что группа, занимающаяся отношениями Европарламента с Беларуси, работает и ее продолжает возглавлять поляк, что уже стало традицией, которую я имею честь продолжать. Европарламент не поддерживает официальных отношений с белорусским парламентом, совершенно справедливо считая, что выборы в Беларуси не соответствуют демократическим нормам, но несмотря на это мы стараемся вести сотрудничество.

— Чем занималась ваша команда в последние месяцы?

— Мы присматривались к выборам в парламент, которые проходили 17 ноября. Мы могли к ним только присматриваться, поскольку Европарламент решил не направлять в Беларусь наблюдателей. В Брюсселе мы организовали встречу с главой миссии ОБСЕ, которая следила за выборами на месте. К сожалению, у нас до сих пор нет коллег с белорусской стороны, с которыми мы могли бы вести нормальный политический диалог.

— Какой смысл создавать группу по связям с Беларусью, если вы не поддерживаете контактов с ее парламентом?

— Смысл есть, потому что нужно действовать. ЕС занял позицию «критической вовлеченности»: у него есть претензии к состоянию демократии, соблюдению принципов верховенства закона и прав человека, обеспечению свободы прессы, к тому, что Беларусь применяет смертную казнь. Однако мы ищем возможность завязать диалог и изменить ситуацию к лучшему. Мы реагируем на каждую попытку Минска пойти на контакт, нормализовать отношения.

— Вы бывали в родных краях Адама Мицкевича?

— Это родные края не только Мицкевича, но и Тадеуша Костюшко. В ближайшее время Европарламент организует поездку в Беларусь, это будет мой первый визит в эту страну. Мы будем разговаривать в первую очередь с представителями общества, оппозиции, независимых СМИ. Также мы встретимся с белорусскими парламентариями, но проведем эту встречу вне парламента, подчеркивая, что не признаем их мандаты.

— Кремль вот уже больше года оказывает на Минск давление, требуя углубленной интеграции. Как Вы думаете, поглотит ли Россия Беларусь?

— Кремль хочет как можно быстрее подчинить Белоруссию себе, а Александр Лукашенко прилагает все усилия к тому, чтобы этого не допустить. Игра, перетягивание каната между Путиным и Лукашенко продолжается. У белорусского лидера остался последний шанс на то, чтобы предпринять попытку пойти на сближение с Западом.

— Готов ли Запад ради того, чтобы предотвратить сближение Москвы и Минска, закрыть глаза на действия белорусского режима, преследования белорусской оппозиции?

— Нет, по определенным вопросам мы сохраняем принципиальную позицию. Лукашенко должен подать четкий сигнал, что он хочет диалога, сделать какой-то важный жест, например, ввести мораторий на смертную казнь. Сейчас таких сигналов мы не видим.

— Предположим, что Лукашенко этого не сделает, летом этого года в очередной раз фальсифицирует выборы и согласится на условия России в отношении «интеграции». Есть ли у ЕС стратегия на случай такого развития событий?

— Это сфера компетенций Европейской комиссии и Европейского совета, однако, сначала Европарламент будет должен заявить о своей позиции. Ситуация выглядит так, что ЕС сможет каким-либо образом вмешаться только в том случае, если Лукашенко сам выскажет такую просьбу и четко заявит о том, что начинает демократические преобразования.

— В 2014 году помощь потребовалась Украине. Мир, в том числе ЕС, «решительно осудил» действия России в Крыму. И что с того? Полуостров все равно отделили от Украины.

— Это правда, реакция ЕС была не такой решительной, какой она должна была быть. Мы выучили украинский урок и не хотим, чтобы в Белоруссии произошло то же самое. Однако я еще раз подчеркну, что Лукашенко должен понимать: если он не пойдет на уступки, Евросоюз поддержки ему не окажет. Ведь иначе жители объединенной Европы начнут задаваться вопросом: почему мы должны помогать Лукашенко, если он столько лет флиртовал с Путиным?
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Интервью с председателем делегации Европарламента по связям с Беларусью Робертом Бедронем.
 
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