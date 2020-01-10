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Юлия Ковалевская принесла сборной Беларуси медаль юношеских Олимпийских игр

11.01.2020 14:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Юлия Ковалевская принесла сборной Беларуси медаль юношеских Олимпийских игр
Национальный олимпийский комитет

В Швейцарии стартовали III зимние юношеские Олимпийские игры. Удачно для сборной Беларуси сложилась индивидуальная гонка на 10 км у девушек. Юлия Ковалевская допустила три промаха на огневых рубежах (0+2+1+0), но была быстра на дистанции и сумела завоевать «бронзу».

Юлия Ковалевская принесла сборной Беларуси медаль юношеских Олимпийских игр Кто представит Беларусь на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне?

Чемпионкой стала россиянка Алена Мохова (1+0+0+1), «серебро» на счету француженки Жанны Ришар (0+0+1+1). В гонке принимали участие еще две белоруски. Дарья Кабишева стала 45-й (1+2+0+2), Виктория Шашкова – 84-й (5+4+2+2).

У юношей лучший результат среди белорусской команды в индивидуальной гонке в Лозанне показал Андрей Гаврош – 29-е место с четырьмя промахами. Первым стал россиянин Олег Домичек.

Отметим, что медаль Юлии Ковалевской – первая в копилке команды Беларуси на Играх.

 
 
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Белорусская биатлонистка Юлия Ковалевская стала третьей в индивидуальной гонке на 10 км в швейцарской Лозанне.
 
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