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Назван ответственный за крушение украинского самолета в Иране
Источник материала: Партизан
Ответственность за крушение украинского самолета в Тегеране взяло на себя элитное военное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде признался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе. Его слова приводит
Фото: Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран / РИА Новости
«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — признался военный. По словам Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету. «Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти».
По его словам, "система противовоздушной обороны страны была в состоянии максимальной готовности в ночь, когда произошел инцидент".
Генштаб ВС Ирана не пытался скрыть причину крушения украинского самолета, но хотел провести расследование, отметил генерал.
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Ответственность за крушение украинского самолета в Тегеране взяло на себя элитное военное формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР).
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