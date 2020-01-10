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Афиша мероприятий на 11-12 января в Каменецком районе

11.01.2020 14:10 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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11 января (суббота)

Войсковский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;

Каменюкский СЦРиК – дискотека, начало в 22.00;

Новоселковский СДК – детская развлекательная программа «Калядная варажба», начало в 17.00;

Ратайчицкий СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

Ставский СДК – дискотека, начало в 21.00;

Турнянский СДК – игровая программа «Веселые каникулы», начало в 18.00;

 12 января (воскресенье)

Каменецкий РДК – рождественский концерт, начало в 15.00;

Высоковский ГДК – рождественское представление «Рождество», начало в 16.00;

Дмитровичский СДК – праздничный концерт «Старый год по-новому», начало в 15.00;

Каролинский СДК – новогодний мюзикл «Морозко», начало в 18.00.

 
 
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11 января (суббота) Войсковский СДК – детская дискотека, начало в 18.00; Каменюкский СЦРиК – дискотека, Сообщение Афиша мероприятий на 11-12 января в Каменецком районе...
 
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