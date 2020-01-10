Президент Ирана подтвердил, что украинский Boeing был сбит военными

Источник материала: Ежедневник





Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна продолжит внутреннее расследование «непростительной ошибки», приведшей к авиакатастрофе самолета Boeing 737 украинских авиалиний под Тегераном.

Он также подтвердил информацию, что иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет, летевший в Киев. «Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки», — написал Роухани.



В заявлении главы Ирана, опубликованном ISNA, говорится, что на фоне «запугиваний и агрессии со стороны США» после гибели Сулеймани с целью защиты от будущих возможных атак со стороны Вашингтона вооруженные силы Исламской Республики были приведены в 100-процентную готовность, «однако, к сожалению, это привело к человеческим ошибкам». По словам Роухани, Иран глубоко сожалеет о трагедии со сбитым самолетом «Международных авиалиний Украины», сообщает РБК .



Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также заявил, что причиной крушения Boeing под Тегераном стала «человеческая ошибка». По его словам, авиакатастрофа произошла во время кризиса, вызванного «авантюризмом» США. «Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — написал он в своем аккаунте в Twitter.



Ранее в Генштабе Вооруженных сил Ирана заявили, что пассажирский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки». Уточняется, что Boeing 737, вылетевший из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, был замечен в непосредственной близости от военного центра Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Гражданский самолет по форме и высоте полета «напоминал вражеский объект» и был сбит.



Самолет «Международных авиалиний Украины», выполняющий рейс из Тегерана в Киев, разбился после семи минут полета в ночь на 8 января. Все 176 человек, которые находились на борту, в том числе девять членов экипажа, погибли. Среди них были граждане Украины, Ирана, Канады, Германии и Великобритании. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что у военных есть доказательства, что Boeing был сбит ракетой Ирана. «Данные указывают на то, что самолет был сбит ракетой «земля — воздух». Возможно, это было сделано непреднамеренно», — сказал он. Премьер Великобритании Борис Джонсон отмечал наличие «массы доказательств», что самолет украинский авиакомпании потерпел крушение вследствие атаки со стороны Ирана. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что Киев не исключает версии о том, что разбившийся в Иране Boeing сбили ракетой.

Как сообщили украинские СМИ со ссылкой на официальный аккаунт президента Владимира Зеленского, Украина ожидает от Ирана полного и открытого расследования катастрофы самолета, привлечения виновных к ответственности, выплат компенсаций и официальных извинений.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в авиакатастрофе украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплате компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - отметил украинский президент.