Топ-10 событий гражданского общества Беларуси 2019 года

Источник материала: Ежедневник





Международная организация Pact традиционно составила свой рейтинг самых заметных событий, которые произошли в белорусском гражданском обществе в минувшем году.

Watchdog Года: Пресс-клуб Беларусь

В феврале 2019 года Пресс-клуб Беларусь запустил широкую кампанию по медиаграмотности MediaIQ, в рамках которой 19 белорусских СМИ проходят мониторинг на предмет соблюдения журналистских стандартов и отсутствия дезинформации, пропаганды и манипуляций. Ежемесячные отчеты кампании стали надежным средством, которое помогает белорусским СМИ оценивать и улучшать свою работу, а читателям понимать, какой должна быть непредвзятая информация, пишет Thinktanks.by .

Исследовательская Тема Года: Кремлевская Дезинформация и Белорусско-Российская «Интеграция»

На фоне растущего давления России на Беларусь, 2019 год был полон слухами о том, что Беларусь может стать частью единого государства, контролируемого Россией. Независимые аналитики пытались унять панику, убеждая, что авторитарные режимы двух стран неспособны делиться властью, принудительная интеграция является маловероятным сценарием, а долгосрочные тенденции показывают, что Беларусь постепенно дистанцируется от России. В 2019 году организации гражданского общества и аналитические центры провели ряд исследований, которые выявили усиление российского информационного влияния в стране. Обзоры ISANS/EAST Center, БАЖ и кампании Media IQ демонстрируют нарастающее присутствие «русского мира» онлайн и на государственном телевидении Беларуси.

Национальный Герой Года: Кастусь Калиновский

В ноябре 2019 года сотни белорусов приехали в Вильнюс (Литва), чтобы посетить торжественную церемонию прощания с национальным белорусским героем Кастусем Калиновский и другими участниками восстания 1863-1864 гг. Два года назад останки повстанцев были случайно найдены в безымянной могиле на горе Гедимина. Белорусы также добились, чтобы на могилах героев были надписи не только на литовском и польском, но такжеи на белорусском языке.

Мероприятия Года: Крупные Фестивали и Форумы

Количество и видимость массовых публичных мероприятий, организованных белорусским гражданским обществом, увеличивается из года в год, и мы решили вынести этот тренд в отдельную номинацию. Размер одного абзаца не позволяет перечислить все мероприятия 2019 года, поэтом отмечаем лишь некоторые: Форум MediaLiteracySolutions (1), 2-ой Форум «Минский Диалог» (1), 9-ая Всемирная Неделя предпринимательства, GEW (1), 7-ой Кастрычнiцкiэканамiчны форум, KEF (1), 1-ый Молодежный форум по управлению интернетом (1), Форум «Достойное Долголетие» (1), 3-я Не-Конференция для учителей EdCamp (1), Километр гражданской активности (1), 1-ый ZeroWasteMarket (1), Международный фестиваль SPRAVA (1) и др.

Инфлюенсеры Года: Критические Блогеры

Блогеры в Беларуси все больше набирают популярность, иногда превосходя традиционные медиа по количеству подписчиков. Блогеры поднимают острые социальные темы, делают стримы с протестов и публикуют утечки информации, в ответ получая репрессии со стороны властей. Фильм про историю белорусского авторитарного режима на Youtube канале блогера NEXTA набрал более 2 миллионов просмотров и вывел сотни молодых белорусов на площадь Свободы в Минске. Telegram-каналы 60 блогеров опубликовали совместное заявление о том, что независимость Беларуси не должна быть предметом торга между Минском и Москвой.

Краудфандинг Года: Платформа MolaMola

Краудфандинговая платформа MolaMola.by, появившаяся в 2019 году, сделала сбор местных ресурсов еще более доступным. Новый механизм позволяет собирать деньги прямо на банковскую карту на различные цели: от подарков до оплаты штрафов за политическую активность. В настоящий момент на платформе размещено более 500 кампаний по сбору средств. MolaMola – это сервис краудфандинговой платформы Ulej.by, которая за 5 лет своей деятельности собрала более 850,000 долларов.

Новый Подход Года: Гендерные Мероприятия

2019 год запомнился серией необычных вирусных мероприятий, организованных гендерными организациями и инициативами, которые нашли творческие способы донесения гендерной повестки до широкой аудитории. В марте в Национальном академическом театре им. Я. Купалы прошла арт-беседа о том, как дресс-код может быть барьером в профессии. Фотовыставка «Ее работа» в Минске рассказала личные истории белорусских женщин, которые нашли себя в «неженских» профессиях. В День прав человека инициатива «Маршируй, детка» организовала арт-инсталляцию с десятками оранжевых туфель в центре Минска; каждая пара символизировала жертву, пострадавшую отдомашнего насилия.

Новое Пространство Года: Территория Прав

В конце 2018 года, в День прав человека, благодаря совместной инициативе Белорусского дома прав человека имени Б. Звозского и правозащитного центра «Весна», в Минске открылась площадка «Территория прав». На протяжении 2019 года площадка бесплатно предоставила пространство общественным организациям для проведения более 170 мероприятий, которые посетили более 2,700 человек.

Законодательное «Улучшение» Года: Оплата за Массовые Мероприятия

В начале 2019 года Совет Министров принял постановление, согласно которому заявители массовых мероприятий должны платить неподъемные суммы за услуги государственных служб (милиция, скорая помощь, коммунальщики)во время запланированных массовых мероприятий. Новое постановление фактически остановило санкционированные публичные мероприятия в Беларуси: впервые за 30 лет был отменен Чернобыльский Шлях; независимые профсоюзы отказались от уличного шествия на День Труда. Таким образом,власти борются с гражданской активностью рублем.

И Что-то Совсем Необычное Обычное Года: Ни Одного Независимого Кандидата в Парламенте Несмотря на надежды и прогнозы, по итогам парламентских выборов, которые прошли 17-го ноября в Беларуси, ни один оппозиционный кандидат не получил место в Палате представителей Национального собрания.