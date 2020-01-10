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«Помогают похудеть те продукты, которые вы любите». Диетологи - о питании, весе и здоровье
Источник материала: Tut.by
У более чем 25% взрослого населения страны есть избыточный вес. Но лишь немногие обращаются с этой проблемой к специалистам — диетологам. Мы пригласили в студию врачей и поговорили с ними о вредных диетах, мифах о похудении и привычках, которые помогут нам оставаться здоровыми.
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А еще врачи разрушают мифы о питании.
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