«Помогают похудеть те продукты, которые вы любите». Диетологи - о питании, весе и здоровье

Источник материала: Tut.by

У более чем 25% взрослого населения страны есть избыточный вес. Но лишь немногие обращаются с этой проблемой к специалистам — диетологам. Мы пригласили в студию врачей и поговорили с ними о вредных диетах, мифах о похудении и привычках, которые помогут нам оставаться здоровыми.