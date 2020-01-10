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В Стародорожском гарнизоне скончался военнослужащий, получивший травму

11.01.2020 16:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Стародорожском гарнизоне скончался военнослужащий, получивший травму
Фото из открытых источников

Как ранее сообщал «АиФ», в Стародорожском гарнизоне военнослужащий контрактной службы, нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача, получил тяжелую травму. Он попал в больницу.

В Стародорожском гарнизоне скончался военнослужащий, получивший травму В Стародорожском гарнизоне военнослужащий получил тяжелую травму

Отмечается, что мужчина пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил слишком серьезные повреждения. 11 января Министерство обороны сообщило о том, что спасти сержанта Грицкевича Д.В. не удалось. 

В Минобороны рассказали, что сержант служил в части в Старых Дорогах с 2018 года. За время службы по контракту он показал себя как исполнительный и добросовестный специалист. Семье погибшего обещают оказать всестороннюю помощь и поддержку.

 
 
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Сержант контрактной службы получил тяжелую травму, нарушив требования безопасности при эксплуатации гусеничной техники.
 
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