В Стародорожском гарнизоне скончался военнослужащий, получивший травму

Источник материала: Аргументы и факты

Как ранее сообщал «АиФ», в Стародорожском гарнизоне военнослужащий контрактной службы, нарушив технику безопасности при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача, получил тяжелую травму. Он попал в больницу.

Отмечается, что мужчина пытался запрыгнуть в кабину движущегося гусеничного тягача, в результате чего получил слишком серьезные повреждения. 11 января Министерство обороны сообщило о том, что спасти сержанта Грицкевича Д.В. не удалось.

В Минобороны рассказали, что сержант служил в части в Старых Дорогах с 2018 года. За время службы по контракту он показал себя как исполнительный и добросовестный специалист. Семье погибшего обещают оказать всестороннюю помощь и поддержку.