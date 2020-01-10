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ГАИ напоминает детям о правилах поведения на дороге

11.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ГАИ напоминает детям о правилах поведения на дороге

Смотреть в оба призывает Госавтоинспекция.

Новогодние праздники и школьные каникулы позади, но для водителей это не повод терять бдительность.

На особом контроле ГАИ – территории вблизи школ и детских садов. Столичные инспекторы встретятся с учениками, чтобы вместе с ними в игровой форме напомнить об основных правилах безопасности. Формы взаимодействия, понятные детям – квесты, игры и беседы. А основной посыл – как избежать опасности на дороге.  

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси: «С точки зрения детской аварийности очень опасны несколько направлений: когда дети переходят по пешеходному переходу, к сожалению, взрослые не всегда вовремя успевают их заметить; когда дети на дворовой территории могут выйти из-за стоящего транспорта. Соответственно, водители в этих ситуациях должны быть особо бдительными, внимательными».

Световозвращающие элементы остаются одним из самых действенных способов стать заметней на дороге. Это особенно актуально зимой, в условиях недостатка дневного света, напоминают в ГАИ.
 
ont.by
 
 
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Смотреть в оба призывает Госавтоинспекция. Новогодние праздники и школьные каникулы позади, но для водителей это не повод терять бдительность. На особом контроле...
 
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