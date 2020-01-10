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ГАИ напоминает детям о правилах поведения на дороге
11.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Смотреть в оба призывает Госавтоинспекция.
Новогодние праздники и школьные каникулы позади, но для водителей это не повод терять бдительность.
На особом
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси: «С точки зрения детской аварийности очень опасны несколько направлений: когда дети переходят по пешеходному переходу, к сожалению, взрослые не всегда вовремя успевают их заметить; когда дети на дворовой территории могут выйти из-за стоящего транспорта. Соответственно, водители в этих ситуациях должны быть особо бдительными, внимательными».
Световозвращающие элементы остаются одним из самых действенных способов стать заметней на дороге. Это особенно актуально зимой, в условиях недостатка дневного света, напоминают в ГАИ.
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Смотреть в оба призывает Госавтоинспекция. Новогодние праздники и школьные каникулы позади, но для водителей это не повод терять бдительность. На особом контроле...
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