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Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

11.01.2020 10:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолёт. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана. 

По информации РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию IRIB, самолёт был сбит случайно в результате человеческой ошибки. Уточняется, что самолёт летел вблизи от важного военного объекта и совершил поворот так, что был принят за вражескую цель. 

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Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы и распорядился выплатить компенсации за сбитое воздушное судно. Расследование продолжится, чтобы выяснить причины произошедшего. 

Напомним, утром 8 января в Тегеране потерпел крушение украинский самолёт. В результате случившегося погибли 176 человек. 

Люди в материале: Хасан Роухани
 
 
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Новости мира. Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолёт. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.  По информации РИА Новости со ссылкой...
 
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