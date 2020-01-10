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Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Источник материала: СТВ
Новости мира. Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолёт. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана.
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Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям жертв катастрофы и распорядился выплатить компенсации за сбитое воздушное судно. Расследование продолжится, чтобы выяснить причины произошедшего.
Напомним, утром 8 января в Тегеране потерпел крушение украинский самолёт. В результате случившегося погибли 176 человек.
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Новости мира. Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолёт. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана. По информации РИА Новости со ссылкой...
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