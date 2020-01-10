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Начальник Слуцкого РОВД получил звание полковника
11.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
10 января в музее МВД состоялся торжественный ритуал вручения погон полковника.
Высокого офицерского звания были удостоены 14 сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, в том числе и начальник Слуцкого РОВД Александр Голиков, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Миноблисполкома.
Открывая церемонию и приветствуя виновников торжества, министр внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Караев подчеркнул важность места проведения мероприятия:
– Каждый сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск обязан знать и уважать историю белорусской милиции. Звание полковника – высокая государственная оценка образцового исполнения служебных обязанностей, профессионализма, весомого личного вклада в обеспечение общественного порядка в стране, – продолжил глава ведомства.
Юрий Хаджимуратович напомнил, что 2020 год будет богат на важные общественные и политические события, среди которых торжественные мероприятия, приуроченные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также президентские выборы.
– Сотрудники милиции и внутренних войск будут охранять общественный порядок, и обеспечивать безопасность в период подготовки и проведения этих мероприятий. Уверен, что свои силы, профессиональные знания и опыт вы направите на достойное выполнение поставленных задач и продолжение традиций белорусской милиции, – обратил внимание министр.
Поздравив присутствующих с достижением значимых карьерных высот, Юрий Караев напутствовал их не забывать о возросшей ответственности перед гражданами, покой которых им доверено оберегать.
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Высокого офицерского звания были удостоены 14 сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, в том числе и начальник Слуцкого РОВД Александр Голиков,...
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