Начальник Слуцкого РОВД получил звание полковника

Источник материала: Слуцк Город





10 января в музее МВД состоялся торжественный ритуал вручения погон полковника.

Высокого офицерского звания были удостоены 14 сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, в том числе и начальник Слуцкого РОВД Александр Голиков, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Миноблисполкома.

Открывая церемонию и приветствуя виновников торжества, министр внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Караев подчеркнул важность места проведения мероприятия:

– Каждый сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск обязан знать и уважать историю белорусской милиции. Звание полковника – высокая государственная оценка образцового исполнения служебных обязанностей, профессионализма, весомого личного вклада в обеспечение общественного порядка в стране, – продолжил глава ведомства.





Юрий Хаджимуратович напомнил, что 2020 год будет богат на важные общественные и политические события, среди которых торжественные мероприятия, приуроченные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также президентские выборы.

– Сотрудники милиции и внутренних войск будут охранять общественный порядок, и обеспечивать безопасность в период подготовки и проведения этих мероприятий. Уверен, что свои силы, профессиональные знания и опыт вы направите на достойное выполнение поставленных задач и продолжение традиций белорусской милиции, – обратил внимание министр.

Поздравив присутствующих с достижением значимых карьерных высот, Юрий Караев напутствовал их не забывать о возросшей ответственности перед гражданами, покой которых им доверено оберегать.