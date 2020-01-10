ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей

11.01.2020 16:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ученые заявили о полном исчезновении китайских веслоносов — крупнейших пресноводных рыб современности. Об этом сообщает LiveScience.


Последний китайский веслонос (Psephurus gladius) был замечен живым в 2003 году. Фото: National Geographic / Qiwei Wei

Вид Psephurus gladius обитал в реке Янцзы. Одна из причин вымирания — отсутствие быстрого воспроизводства. Самки веслоносов достигали половой зрелости к 6−15 годам, а самцы — к 12−14 годам. Однако в 1970-х годах в Янцзы вели активный рыболовный промысел. Веслоносов вылавливали в больших количествах: порядка 25 тонн в год. В результате к концу десятилетия популяция рыб значительно сократилась, и в 1983 году промышленный лов веслоносов был запрещен. Впоследствии популяция сократилась еще сильнее из-за загрязнения воды и строительства плотин.

«Поскольку нет ни одной особи, содержащейся в неволе, и не сохранилось живых тканей, чтобы восстановить вид, рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги», — отмечается в статье.

Считается, что китайский веслонос был самой крупной пресноводной рыбой. Длина тела могла превышать три метра, а масса — 300 кг. Некоторые очевидцы заявляли, что видели рыб, достигавших семи метров в длину и 500 кг в весе, однако достоверных документальных подтверждений этому нет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Считается, что китайский веслонос был самой крупной пресноводной рыбой. Длина тела могла превышать три метра, а масса - 300 кг. Некоторые очевидцы заявляли, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Марадона планирует поездку в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика