Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей

Источник материала: Tut.by

Ученые заявили о полном исчезновении китайских веслоносов — крупнейших пресноводных рыб современности. Об этом сообщает LiveScience .



Последний китайский веслонос (Psephurus gladius) был замечен живым в 2003 году. Фото: National Geographic / Qiwei Wei

Вид Psephurus gladius обитал в реке Янцзы. Одна из причин вымирания — отсутствие быстрого воспроизводства. Самки веслоносов достигали половой зрелости к 6−15 годам, а самцы — к 12−14 годам. Однако в 1970-х годах в Янцзы вели активный рыболовный промысел. Веслоносов вылавливали в больших количествах: порядка 25 тонн в год. В результате к концу десятилетия популяция рыб значительно сократилась, и в 1983 году промышленный лов веслоносов был запрещен. Впоследствии популяция сократилась еще сильнее из-за загрязнения воды и строительства плотин.

«Поскольку нет ни одной особи, содержащейся в неволе, и не сохранилось живых тканей, чтобы восстановить вид, рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги», — отмечается в статье.

Считается, что китайский веслонос был самой крупной пресноводной рыбой. Длина тела могла превышать три метра, а масса — 300 кг. Некоторые очевидцы заявляли, что видели рыб, достигавших семи метров в длину и 500 кг в весе, однако достоверных документальных подтверждений этому нет.