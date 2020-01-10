|
Оберхоф. Норвежки финишировали первыми. Белоруски - восьмыми
Источник материала: Партизан
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе,
Норвежки показали результат в 1 час 14 мин. 11,6 сек. Второе место заняла шведская команда, третье — французские биатлонистки.
Женская сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Ирины и Елены Кручинкиных завершила эстафету восьмой, отстав от лидера на 2 мин. 37,4 сек.
Завершится этап Кубка мира по биатлону 12 января мужским и женским масс-стартами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)