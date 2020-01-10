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Оберхоф. Норвежки финишировали первыми. Белоруски - восьмыми

11.01.2020 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Норвежки показали результат в 1 час 14 мин. 11,6 сек. Второе место заняла шведская команда, третье — французские биатлонистки.

Женская сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Ирины и Елены Кручинкиных завершила эстафету восьмой, отстав от лидера на 2 мин. 37,4 сек.

Завершится этап Кубка мира по биатлону 12 января мужским и женским масс-стартами.
 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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