Вот так поворот. Бензин в Беларуси оказался дороже, чем в США

Согласно рейтингу, самый дешевый бензин в мире продается на заправках в Иране. Там один литр топлива можно купить всего за $0,11. Самая высокая цена – в Гонконге, где литр бензина продается за $2,32.





пишет Салідарнасць, в рейтинге находится на 37 месте с относительно низкой стоимостью литра бензина – $0,83. Беларусь,Салідарнасць, в рейтинге находится на 37 месте с относительно низкой стоимостью литра бензина – $0,83.





Правда, тактика многократного повышения цен на бензин на одну копейку, видимо, все же принесла свои плоды. В новом году белорусский бензин внезапно оказался дороже американского. Для сравнения: в США это вид топлива стоит в среднем $0,77 за литр.













Справедливости ради стоит заметить, что в Соединенных Штатах автомобильное топливо традиционно продается по сравнительно низким ценам: в стране активно развивается собственной нефтедобыча, что позволяет местным нефтепереработчикам производить недорогой бензин.



