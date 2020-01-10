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Вот так поворот. Бензин в Беларуси оказался дороже, чем в США

11.01.2020 15:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свежий рейтинг Global Petrol Prices показывает, как отличаются цены на бензин в разных странах.

Согласно рейтингу, самый дешевый бензин в мире продается на заправках в Иране. Там один литр топлива можно купить всего за $0,11. Самая высокая цена – в Гонконге, где литр бензина продается за $2,32.

Беларусь, пишет Салідарнасць, в рейтинге находится на 37 месте с относительно низкой стоимостью литра бензина – $0,83.

Правда, тактика многократного повышения цен на бензин на одну копейку, видимо, все же принесла свои плоды. В новом году белорусский бензин внезапно оказался дороже американского. Для сравнения: в США это вид топлива стоит в среднем $0,77 за литр.



Справедливости ради стоит заметить, что в Соединенных Штатах автомобильное топливо традиционно продается по сравнительно низким ценам: в стране активно развивается собственной нефтедобыча, что позволяет местным нефтепереработчикам производить недорогой бензин.
 
 
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Свежий рейтинг Global Petrol Prices показывает, как отличаются цены на бензин в разных странах.
 
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