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Вот так поворот. Бензин в Беларуси оказался дороже, чем в США
Источник материала: Партизан
Свежий рейтинг Global Petrol Prices показывает, как отличаются цены на бензин в разных странах.
Согласно рейтингу, самый дешевый бензин в мире продается на заправках в Иране. Там один литр топлива можно купить всего за $0,11. Самая высокая цена – в Гонконге, где литр бензина продается за $2,32.
Беларусь,
Правда, тактика многократного повышения цен на бензин на одну копейку, видимо, все же принесла свои плоды. В новом году белорусский бензин внезапно оказался дороже американского. Для сравнения: в США это вид топлива стоит в среднем $0,77 за литр.
Справедливости ради стоит заметить, что в Соединенных Штатах автомобильное топливо традиционно продается по сравнительно низким ценам: в стране активно развивается собственной нефтедобыча, что позволяет местным нефтепереработчикам производить недорогой бензин.
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Свежий рейтинг Global Petrol Prices показывает, как отличаются цены на бензин в разных странах.
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