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«Школа батлейки» открылась в воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как сделать батлейку собственными руками? Мастер-класс 11 января прошел в воскресной школе при Свято-Елисаветинском монастыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это продолжение Рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров, который по традиции проходит в январские праздничные дни. Сегодня на занятиях учили управлять куклой на шпинке и самостоятельно мастерить миниатюрных персонажей.
«Школа батлейки» открылась всего на два дня. Между собой ее называют еще и трамплином к следующему фестивалю. Год на то, чтобы отточить мастерство и представить на конкурс уже свое прочтение давней традиции. Участие в мастер-классе приняли как искусствоведы, так и воспитатели детских садов, библиотекари, музейные работники и просто те, кто решил сделать домашний театр своими руками.
Конечно, загорелась. Хочется побольше узнать об этом искусстве.
Анна Выгонная, художник-реставратор:
Дома тоже будем делать батлейку. Сказки читаем вечером, и потом все это будем изображать, делать.
Пять веков назад батлейка была своего рода телевизором и интернетом. Батлеечники приезжали в местечко, собирали информацию, и уже утром из представления горожане узнавали новости. Что до современности, то, как отмечают искусствоведы, в батлейке изначально заложены и 3D и даже 5D-технологии, ведь одновременно необходимо управлять куклой, мимикой, голосом, следить за сюжетом и при этом не разочаровать зрителя.
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Новости Беларуси. Как сделать батлейку собственными руками? Мастер-класс 11 января прошел в воскресной школе при Свято-Елисаветинском монастыре, сообщили в...
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