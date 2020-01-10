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Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?

11.01.2020 17:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как выглядят актёры, которые озвучили знаменитых персонажей советских мультфильмов Крокодила Гену и Чебурашку? Сейчас узнаем. 

Хотя первый мультфильм с участием этих героев вышел в 1969 году, Чебурашка и Крокодил Гена всё ещё остаются популярными персонажами. Чебурашка не раз появлялся в качестве талисмана на Олимпийских играх, а в 2016 году и вовсе совершил космический полёт на МКС. 

Итак, кто же подарил голоса этим героям? 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?
Фото: кадр из мультфильма «Чебурашка» 

Крокодил Гена – Василий Ливанов 

Знаменитый актёр, режиссёр и писатель. Наиболее известен ролью Шерлока Холмса. В последний раз озвучивал мультипликационных персонажей в 2008 году, а вот сценаристом и продюсером остаётся по сей день. Сейчас, кстати, Ливанову уже 84 года. 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?Фото: Кино-театр.ру 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?
Фото: Кино-театр.ру 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?
Фото: Кино-театр.ру 

Чебурашка – Клара Румянова 

Актриса и певица, обладавшая уникальным высоким голосом. Румянова несколько раз появлялась на экранах, например, в фильмах «Сельский врач» или «12 стульев». А вот список мультфильмов, в которых Клара Михайловна озвучивала героев, просто огромен. Особенно известно её исполнение Зайца в «Ну, погоди» и, конечно, Чебурашки. К сожалению, в 2004 году Румянова ушла из жизни в возрасте 74 лет. 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?
Фото: Кино-театр.ру 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?
Фото: instagram.com/klara.rumyanova 

Крокодил Гена и Чебурашка. Как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам?
Фото: Кино-театр.ру 

Годом ранее мы выяснили, как выглядят девочки, голосом которых говорит Маша в мультфильме «Маша и Медведь».

Посмотреть на Алину Кукушкину и Варвару Саранцеву можно здесь

Люди в материале: Василий Ливанов, Клара Румянова
 
 
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Как выглядят актёры, которые озвучили знаменитых персонажей советских мультфильмов Крокодила Гену и Чебурашку? Сейчас узнаем.  Хотя первый мультфильм с участием...
 
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