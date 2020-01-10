Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, Беларусь – 5-я

11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе проходит мужская эстафета. За Беларусь выступают Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.





Мужская сборная Беларуси после трех этапов занимала промежуточное 2-е место. Сергей Бочарников на своем этапе не допустил промахов и приехал на смену 1-м. Однако после наша команда потеряла две строчки и на четвертом этапе финишировала на 5-м месте.





1. Норвегия (2+8)





2. Франция – 4.4 (2+6)





3. Германия –48.2 (2+14)





…





5. Беларусь – 1:54.0 (1+12).



