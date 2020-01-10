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В Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, один человек погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 января около восьми утра в Клецком районе произошла смертельная авария.
Как
В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте.
На неделе в Минске микроавтобус занесло во время движения по МКАД.
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Новости Беларуси. 11 января около восьми утра в Клецком районе произошла смертельная авария. Как сообщает МВД Беларуси, 54-летний водитель за рулём Volkswagen Transporter...
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