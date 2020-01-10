В Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, один человек погиб

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 января около восьми утра в Клецком районе произошла смертельная авария.

Как сообщает МВД Беларуси, 54-летний водитель за рулём Volkswagen Transporter двигался по трассе Р43. На 410 км в деревне Заельня микроавтобус разворачивался на перекрёстке, когда в него врезался МАЗ.



Фото: МВД Беларуси

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте.

На неделе в Минске микроавтобус занесло во время движения по МКАД.