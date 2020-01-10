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В Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, один человек погиб

11.01.2020 16:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 января около восьми утра в Клецком районе произошла смертельная авария. 

Как сообщает МВД Беларуси, 54-летний водитель за рулём Volkswagen Transporter двигался по трассе Р43. На 410 км в деревне Заельня микроавтобус разворачивался на перекрёстке, когда в него врезался МАЗ. 

В Клецком районе микроавтобус столкнулся с фурой, один человек погиб
Фото: МВД Беларуси 

В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте. 

На неделе в Минске микроавтобус занесло во время движения по МКАД.

Машина столкнулась с легковушкой и перевернулась – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 января около восьми утра в Клецком районе произошла смертельная авария.  Как сообщает МВД Беларуси, 54-летний водитель за рулём Volkswagen Transporter...
 
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