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Хорватия впервые заступила на пост временного председателя в ЕС

11.01.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Хорватии. Мандат предполагает, что глава правительства этого балканского государства будет вести заседания Евросовета в Брюсселе и в Люксембурге, а также проводить неформальные встречи министров стран ЕС в Загребе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорватия впервые заступила на пост временного председателя в ЕС

Уже известно, что Хорватия планирует организовать несколько международных конференций. В частности, посвященные развитию отношений Евросоюза и западнобалканских стран.

Хорватия впервые заступила на пост временного председателя в ЕС

Хорватия занимает пост временного председателя в ЕС впервые. Мандат будет действовать до 30 июня, когда на этом посту балканское государство сменит Германия.

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Новости Хорватии. Мандат предполагает, что глава правительства этого балканского государства будет вести заседания Евросовета в Брюсселе и в Люксембурге, а также...
 
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