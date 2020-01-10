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На юге Австралии возник новый огромный пожар

11.01.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. На юге Австралии появились новые очаги возгорания. Довольно быстро они объединились в огромный пожар, охвативший в настоящий момент свыше полумиллиона лесных гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Австралии возник новый огромный пожар

Синоптики предупреждают, что в течение суток прогнозируются сильные порывы ветра, которые позволят огню распространяться с большой скоростью, быстро меняя направление движения.

На юге Австралии возник новый огромный пожар

На помощь австралийским коллегам прибыли несколько сотен пожарных и спасателей из разных стран, в том числе из США, Новой Зеландии и Канады. Большинство из этих людей – добровольцы.

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Новости Австралии. На юге Австралии появились новые очаги возгорания. Довольно быстро они объединились в огромный пожар, охвативший в настоящий момент свыше...
 
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