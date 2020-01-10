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В горах северной Италии проходит Ледовый музыкальный фестиваль

11.01.2020 16:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Уникальность фестиваля в том, что все артисты играют на флейтах, скрипках, гитарах, пианино и других музыкальных инструментах, сделанных изо льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горах северной Италии проходит Ледовый музыкальный фестиваль

Особенность еще и в том, что он проходит в специальном театре-иглу, построенном на высоте более 2,5 километров над уровнем моря. Добраться туда можно только по канатной дороге.

В горах северной Италии проходит Ледовый музыкальный фестиваль

Выступления будут проводиться вплоть до конца марта. Календарь событий включает более 50 концертов джазовой, рок, поп и классической музыки – два по четвергам и два по субботам.

В горах северной Италии проходит Ледовый музыкальный фестиваль

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Новости Италии. Уникальность фестиваля в том, что все артисты играют на флейтах, скрипках, гитарах, пианино и других музыкальных инструментах, сделанных изо льда,...
 
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