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Марадона планирует поездку в Беларусь

11.01.2020 16:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В графике Диего Марадоны на 2020 год запланирована поездка в Беларусь, где футболист занимает пост почетного председателя брестского «Динамо», пишет крупнейшее издание Аргентины Clarin.


Диего Марадона. Фото: Станислав Коршунов

В ближайших планах Марадоны не только поездка в Беларусь, точная дата которой не указана, но и в Венесуэлу, где он хочет встретиться с президентом этой страны Николасом Мадуро. После Венесуэлы Марадона отправится в Бразилию, где, возможно, повидает бывшего президента страны Луиса Инасиу Лула да Силву.

При этом комментируя график Марадоны, в издании отметили, что у звезды такого уровня планы быстро меняются, поэтому сказать о них что-то с очень большой степенью уверенности сложно.

В настоящее время знаменитый аргентинец является главным тренером аргентинского футбольного клуба «Химнасия и Эсгрима» из города Ла-Плата.

Напомним, в 2019 году «Динамо-Брест» впервые стал чемпионом Беларуси. Одним из первых команду поздравил и легенда мирового футбола Диего Марадона, который в 2018 году успел стать почетным председателем этого клуба.

 
Теги: Брест
 
 
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В графике Диего Марадоны на 2020 год запланирована поездка в Беларусь, где футболист занимает пост почетного председателя брестского «Динамо».
 
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