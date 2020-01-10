11 января официальный Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет 8 января. Заявление Генерального штаба Вооруженных сил Ирана распространили местные СМИ.

Военные заявили, что в момент трагедии пассажирский лайнер находился вблизи важного военного объекта, – его приняли за «вражескую цель». В Генштабе настаивают, что самолет сбили в результате «человеческой ошибки», передает TUT.by .

«В результате непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан. Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект», – сказано в заявлении. Крушение самолета случилось на фоне повышенной боевой готовности Ирана из-за возможных ракетных ударов со стороны США.

Трагическим инцидентом и катастрофической ошибкой назвал президент Ирана Хасан РОУХАНИ произошедшее с украинским самолетом. Глава государства заявил, что виновные в произошедшем будут наказаны, а близкие погибших получат компенсации.

В свою очередь президент Украины Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ заявил, что ждет от Ирана проведения полного и открытого расследования без искусственного затягивания. «Мы ждем от Ирана готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам», – отметил Зеленский.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился 8 января в Тегеране. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа – это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.



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