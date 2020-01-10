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Какая она – жизнь в монастыре? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам семи дней по версии журналистов телеканала СТВ. В эти минуты к эфиру готовится информационная программа «Неделя».
Главные темы уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя» 12 января в 19:30.
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Новости Беларуси. Все самое важное и актуальное по итогам семи дней по версии журналистов телеканала СТВ. В эти минуты к эфиру готовится информационная программа...
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