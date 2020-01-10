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Пилот сбитого украинского лайнера до последней секундывел диалог с Тегераном

11.01.2020 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия. Об этом рассказал глава МАУ Евгений Дыхне, передает ТАСС.

По его словам, в материалах расследования есть данные о том, что пилот согласовывал маршрут. Кроме того, Дыхне отметил, что экипаж вел переговоры с диспетчером, который указывал, как действовать на маршруте. Глава МАУ выразил уверенность, что инсинуаций с точки зрения изменения маршрута не могло быть.


О том, что самолет не менял курс, также заявил вице-президент компании по летной работе Игорь Сосновский. Он отметил, что лайнер повернул на 15 градусов вправо согласно указаниям диспетчера, пишет lenta.ru

Ка уже известно, командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Амир Али Хаджизаде рассказал, что оператор иранской системы ПВО определил украинский Boeing 737-800 как вражеский объект. По словам Хаджизаде, на принятие решения у оператора было пять секунд, и он сделал неправильный выбор и запустил ракету по цели.
 
 
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Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия. Об этом рассказал глава МАУ Евгений...
 
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