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«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

11.01.2020 19:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Юбилейный 50-й дом семейного типа открылся 11 января в Бобруйске. Благодаря таким домам (а их уже почти три сотни в стране), около двух тысяч детей, оставшихся без родителей, воспитываются в семейных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

Я люблю рисовать. И еще я люблю, когда мы все вместе.

«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

Новому дому в семье Парфеновых рады все, начиная от восьмимесячного Сашеньки и заканчивая 15-летней Викой.

«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

Виктория Гринюк, воспитанница дома семейного типа:
Раньше мы жили в квартире, и там было не так много места, как здесь. Приехали сюда – тут очень комфортно, так классно! Нам всем тут нравится, у каждого свой уголок, уютно. Все супер.

«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

Татьяна и Николай Парфеновы вместе 15 лет. У пары четверо собственных детей, пятерых взяли на попечение. Но здесь не делят детей на своих и чужих. Тепла и заботы хватит каждому ребенку.

«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

«Стремимся, чтобы все вышли в мир настоящими людьми». В Бобруйске открылся 50-й дом семейного типа

Этот большой и уютный двухэтажный дом построили всего за пару месяцев. Пилотный проект для Бобруйска: планировка строго под потребности семьи, плюс энергоэффективные технологии. Есть и небольшой дворик, где оборудована игровая площадка.

«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:
Дом получился у нас порядка 246 квадратных метров это полноценные семь комнат. Здесь каждый ребенок имеет почти для себя отдельную комнату, отдельный письменный стол – это позволяет им комфортно себя чувствовать. Расположение комнат здесь комфортное, большая кухня.

«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

Благодаря приемным семьям – а их в стране уже около трех сотен – все больше ребят обретают свой дом. Тем из родителей, кто хорошо справляется со своей миссией в течении 15 и более лет, дома отдают в собственность.

«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Это все дает нам возможность полагать, что эта форма жизнеустройства является самой актуальной, современной и полезной.

«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа

Ирина Недобоева, корреспондент:
Этот дом семейного типа юбилейный – 50-й в Могилевской области. В них воспитывается 350 деток, которые остались без попечения родителей. Но… не потеряли семью.

Люди в материале: Виктория Гринюк, Александр Студнев, Валерий Малашко, Ирина Недобоева
 
 
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Новости Беларуси. Юбилейный 50-й дом семейного типа открылся 11 января в Бобруйске. Благодаря таким домам (а их уже почти три сотни в стране), около двух тысяч детей,...
 
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