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«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Юбилейный 50-й дом семейного типа открылся 11 января в Бобруйске. Благодаря таким домам (а их уже почти три сотни в стране), около двух тысяч детей, оставшихся без родителей, воспитываются в семейных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Я люблю рисовать. И еще я люблю, когда мы все вместе.
Новому дому в семье Парфеновых рады все, начиная от восьмимесячного Сашеньки и заканчивая 15-летней Викой.
Виктория Гринюк, воспитанница дома семейного типа:
Татьяна и Николай Парфеновы вместе 15 лет. У пары четверо собственных детей, пятерых взяли на попечение. Но здесь не делят детей на своих и чужих. Тепла и заботы хватит каждому ребенку.
Этот большой и уютный двухэтажный дом построили всего за пару месяцев. Пилотный проект для Бобруйска: планировка строго под потребности семьи, плюс энергоэффективные технологии. Есть и небольшой дворик, где оборудована игровая площадка.
Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома:
Благодаря приемным семьям – а их в стране уже около трех сотен – все больше ребят обретают свой дом. Тем из родителей, кто хорошо справляется со своей миссией в течении 15 и более лет, дома отдают в собственность.
Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Ирина Недобоева, корреспондент:
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«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа
Новости Беларуси. Юбилейный 50-й дом семейного типа открылся 11 января в Бобруйске. Благодаря таким домам (а их уже почти три сотни в стране), около двух тысяч детей,...
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