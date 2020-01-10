ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брэд Питт рассказал, кто спас его от алкоголизма

11.01.2020 19:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На гала-ужине Национальной ассоциации кинокритиков США 56-летний Брэд Питт получил очередную награду за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде». Режиссер картины Квентин Тарантино и Брэдли Купер поддерживали коллегу аплодисментами в зрительном зале. К слову, последнего Питт особым образом упомянул в своей признательной речи, пишет StarHit.


Брэд Питт благодарит своего друга Брэдли Купера на церемонии вручения премий Национальной ассоциации кинокритиков США. Скриншот видео

Оба актера давно дружат. И именно Брэдли Купер протянул руку помощи другу, когда тот из-за расставания с Джоли запил и оказался на грани затяжной депрессии.

«Я стал абсолютно трезвым благодаря ему. И с тех пор каждый новый день моей жизни счастливей предыдущего. Я люблю тебя, Брэдли, очень благодарен за поддержку», — сказал Питт во время церемонии.

Брэд Питт несколько месяцев проходил лечение от зависимости в реабилитационном центре. Позднее актер признался, что в тот период не мог контролировать свои действия и становился агрессивным. В ходе бракоразводного процесса Анджелина Джоли назвала проблемы мужа со спиртным одной из главных причин расставания.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именно Брэдли Купер протянул руку помощи другу, когда тот из-за расставания с Джоли запил и оказался на грани затяжной депрессии.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Порядка 246 квадратных метров – это полноценные семь комнат». В Могилевской области открыли 50-й дом семейного типа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика