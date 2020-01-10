Брэд Питт рассказал, кто спас его от алкоголизма

Источник материала: Tut.by

На гала-ужине Национальной ассоциации кинокритиков США 56-летний Брэд Питт получил очередную награду за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде». Режиссер картины Квентин Тарантино и Брэдли Купер поддерживали коллегу аплодисментами в зрительном зале. К слову, последнего Питт особым образом упомянул в своей признательной речи, пишет StarHit .



Брэд Питт благодарит своего друга Брэдли Купера на церемонии вручения премий Национальной ассоциации кинокритиков США. Скриншот видео

Оба актера давно дружат. И именно Брэдли Купер протянул руку помощи другу, когда тот из-за расставания с Джоли запил и оказался на грани затяжной депрессии.

«Я стал абсолютно трезвым благодаря ему. И с тех пор каждый новый день моей жизни счастливей предыдущего. Я люблю тебя, Брэдли, очень благодарен за поддержку», — сказал Питт во время церемонии.

Брэд Питт несколько месяцев проходил лечение от зависимости в реабилитационном центре. Позднее актер признался, что в тот период не мог контролировать свои действия и становился агрессивным. В ходе бракоразводного процесса Анджелина Джоли назвала проблемы мужа со спиртным одной из главных причин расставания.