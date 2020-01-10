Источник материала: Новости Волковыска

Отремонтировать дороги, благоустроить населенные пункты и даже установить банкомат в сельском магазине. Именно с такими вопросами обращаются избиратели к своим депутатам. Сейчас парламентарии активно проводят встречи с населением в своих округах. Народные избранники исполняют свое главное предвыборное обещание - помогать людям в решении их ежедневных проблем и доносить все проблемные вопросы к местным и республиканским властям, сообщает АТН.

Директор Реплевской средней школы Тамара Жук с депутатом от Волковысского округа встречается первый раз. Павел Поконечный уже в новом статусе приехал в агрогородок, чтобы разобраться в проблемных вопросах и по возможности оказать помощь своим избирателям. Сельское учебное заведение – одно из лучших в районе, однако есть определенные трудности в благоустройстве территории. Справиться с которыми своими силами администрации школы сложно, а вот парламентарий может посодействовать их решению.

Встретиться с депутатом и вместе обсудить развитие своего агрогородка пожелали десятки местных жителей. Поэтому пришлось даже организовать импровизированное сельское собрание в Доме культуры. Пожелания были озвучены самые разные - от ремонта дорог и установки банкомата, до поддержки агроусадеб и развития туризма. Тем более что Волковысский район в ноябре прошлого года был включен в безвизовую зону.

В ближайший месяц Павел Поконечный планирует встречаться со своими избирателями. Признается, только такой прямой диалог с местными жителями позволяет узнать, чем живут люди и какая помощь им нужна.