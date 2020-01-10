Источник материала: Новости Волковыска

17 февраля в Дубае (ОАЭ) стартует крупная ежегодная выставка продуктов питания Gulfood 2020 — главное событие года для глобальной пищевой отрасли. В рамках выставки будет представлена экспозиция белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature, участники которой смогут провести переговоры с закупщиками и импортерами более чем из 190 стран мира. В 2019 году участники экспозиции заключили на выставке контракты на сумму 13 млн долларов. В этот раз есть основания ждать не менее знаменательного результата, сообщает TUT.BY.

Успех выставки отчасти определяется местом ее проведения. Объединенные Арабские Эмираты — третий в мире реэкспортный рынок, уступающий только Гонконгу и Сингапуру. Именно через ОАЭ импортируется свыше 80 процентов пищевой продукции в регионе GCC (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива), в который входит также Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия. Общая численность населения стран GCC — более 42 млн человек, причем сами страны, во-первых, характеризируются высоким показателем жизни, а во-вторых, ввиду географических особенностей вынуждены импортировать большую часть пищевой продукции. Кстати, по данным за первое полугодие 2019 года, Беларусь экспортировала в Эмираты продукции на сумму 44 млн долларов.

Возможностями выставки Gulfood стараются воспользоваться ключевые производители продуктов питания, а площади на выставке полностью раскупаются за год до ее проведения. В выставке Gulfood 2020 примут участие более 5 тысяч компаний из 120 стран мира. Эффективность данной выставки высоко оценивают и белорусские компании.

Экспозиция белорусских производителей Belarus. The Taste of Nature в рамках выставки Gulfood проводится пятый год подряд. В этот раз Беларусь на выставке будут представлять хорошо известные отечественные бренды: Волковысское ОАО «Беллакт», Верхнедвинский маслосырзавод, Лидский молочно-консервный комбинат, «Праймилк», Слонимский мясокомбинат, Слуцкий сыродельный комбинат, Туровский молочный комбинат. Формирование белорусского павильона продолжается.

Участники белорусской экспозиции смогут принять участие в сопутствующей деловой программе: семинарах по экспертизе и сертификации халяльной продукции, B2B-встречах с потенциальными партнерами. Кроме того, участникам экспозиции будет предложено воспользоваться услугами комплексной организации поездки, включая бронирование отеля и авиаперелетов, трансферы и визовую поддержку, что поможет оптимизировать затраты, сэкономить время и сосредоточиться на главном — подготовке к переговорам с торговыми представителями из десятков стран мира, которые приедут в Дубай с целью заключить контракты и приобрести продукцию.