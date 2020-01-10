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Сколько зарабатывают Загитова и Медведева за участие в ледовых шоу

11.01.2020 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Издание «Аргументы и Факты» раскрыло размер заработка фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой за участие в коммерческих ледовых шоу.

Алина Загитова
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Издание «Аргументы и Факты» раскрыло размер заработка фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой за участие в коммерческих ледовых шоу, пишет lenta.ru
 Загитова исполнила роль в представлении Татьяны Навки «Спящая красавица», а Медведева поучаствовала в постановке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

По данным газеты, Загитова за каждый выход на лед получала по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей). При этом на каждом шоу арена была полностью заполнена. Медведева же получила меньшую сумму — около 150 тысяч рублей за одно представление.


5 января Авербух рассказал, что в среднем звезды фигурного катания получают по 150-200 тысяч рублей за участие в ледовых спектаклях. «Ого, а мы почему не в курсе?» — написал в ответ на это олимпийский чемпион Максим Траньков, неоднократно участвовавший в шоу хореографа.

Загитова в декабре приостановила карьеру и рассказала, что планирует участвовать в шоу Навки. Медведева же снялась с чемпионата России из-за проблем с коньками.
 
 
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Издание «Аргументы и Факты» раскрыло размер заработка фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой за участие в коммерческих ледовых шоу.
 
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