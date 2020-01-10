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Белорусские биатлонисты провели лучшую эстафету за последние 11 лет

11.01.2020 18:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские биатлонисты провели лучшую эстафету за последние 11 лет
Белорусская федерация биатлона

Эстафетными гонками продолжился этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Высокий результат показала мужская сборная Беларуси. В итоговом протоколе наша команда в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Никиты Лобастова заняла пятое место.

Белорусские биатлонисты провели лучшую эстафету за последние 11 лет Юлия Ковалевская принесла сборной Беларуси медаль юношеских Олимпийских игр

Примечательно, что наши парни даже лидировали к экватору гонки, но на четвертом этапе вчерашнему юниору Никите Лобастову не хватило опыта побороться за призовые места с более сильными соперниками из Норвегии, Франции и Германии.

Тем не менее, это лучший результат белорусской эстафетной четверки за последние 11 лет. В 2009 году Сергей Новиков, Рустам Валиуллин, Евгений Абраменко и Александр Сыман в том же Оберхофе стали пятыми.

В женской эстафете белоруски в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Ирины Кручинкиной и Елены Кручинкиной стали восьмыми. Пока это лучший результат нашей эстафетной четверки в сезоне.

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершится 12 января масс-стартами. В 14.45 по белорусскому времени начнут соревноваться женщины, в 16.30 – мужчины. Нашу страну представят Ирина Кривко и Роман Елетнов, для которого это будет дебют в подобном виде программы. Ранее в спринте наш биатлонист показал свой лучший результат в карьере (14-е место), что позволило ему отобраться в число 30 стартующих в масс-старте.

 
 
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В немецком Оберхофе продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону.
 
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