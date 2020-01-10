ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве +2, в Киеве +3. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 января

11.01.2020 19:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают дождь и +7. На 4 градуса прохладнее в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +2, в Киеве +3. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 января

В Вене ожидается +1. В Риме будет солнечно и +11. В Афинах всего на градус меньше.

В Москве +2, в Киеве +3. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 января

Пасмурно и +2 в Софии. Та же картина, но на пункт прохладнее, в Анкаре. Отправляясь в Прибалтику, прихватите зонт. В Риге и Вильнюсе передают дожди.

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

+5 и сплошную облачность прогнозируют в Варшаве. На два градуса меньше в Киеве. Мокрый снег накроет Москву, ожидается +2.

В Москве +2, в Киеве +3. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 января

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают дождь и +7. На 4 градуса прохладнее в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Вене ожидается +1. В Риме будет солнечно и +11. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанка заказала палатку за 5 копеек, продавец согласен продать только за 520 рублей. Как так вышло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика