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Александр Лукашенко: белорусскому народу под силу преодолеть все трудности

11.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня на приеме от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко: белорусскому народу под силу преодолеть все трудности

«Главное — не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути, — сказал Президент. — Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны».

«Сегодня мы сравниваем мир вокруг нас с океаном, который бесконечно в последнее время штормит. Беларусь в нем хоть и не самый большой, может быть, и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить», — отметил он.

Еще буквально вчера белорусы подводили итоги уходящего года, а сегодня уже 2020-й начинает разбег, погружая в водоворот событий, дел, фактов и мнений. «Он будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем. Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножат наши силы для новых достижений», — уверен Александр Лукашенко.

Прием в канун старого Нового года стал хорошей традицией, у нее есть своя история. «Мы всегда вспоминаем, что изначально это была встреча с журналистами. Но со временем круг гостей нашего праздничного вечера становился больше. Неизменным оставалось одно: приглашение на новогодний прием — это своеобразный подарок для тех, кто в минувшем году был на высоте профессионального успеха, кто искренне предан стране и нашему народу», — продолжил глава государства.

Сегодня собрались учителя и врачи, деятели культуры и искусства, ученые и государственные служащие, представители силового блока и общественных организаций, журналисты, спортсмены. «Приятно видеть знакомые лица. Хочу поприветствовать и тех, кто впервые приглашен на этот праздник. Рад в теплой и неформальной обстановке еще раз поздравить всех с наступившим Новым годом, с Рождеством, поблагодарить за личные достижения, которые уже стали нашей общей историей», — сказал глава государства.

Обращаясь к приглашенным на прием, Александр Лукашенко отметил, что их авторитет и высокие результаты являются ярким примером для всего общества. «Именно вам, единомышленникам с твердой государственной позицией и пониманием глобальных процессов развития современного мира, предстоит стать истинными лидерами мнений», — убежден Президент.

«Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям», — добавил Александр Лукашенко.

Глава государства искренне пожелал собравшимся всегда быть окруженными теплом и любовью, чтобы отличное настроение и душевный подъем сопровождали во всех делах и начинаниях. Президент также выразил уверенность, что достижения коллег, которые удостоены заслуженных наград, вдохновят всех на новые свершения во имя мира и процветания Беларуси.

«Убежден, что все присутствующие в этом зале заслуживают высоких государственных наград. Представляйте их к награждению, я не возражаю. Но это символ, это знак. Надо, чтобы таких награжденных людей здесь было больше», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент вручил государственные награды
госслужащим, артистам и журналистам
Александр Лукашенко: белорусскому народу под силу преодолеть все трудности

Александр Лукашенко вручил орден Почета руководителю Брестского облисполкома Анатолию Лису

Александр Лукашенко вручил орден Почета председателю Комитета государственного контроля Леониду Анфимову, руководителю Брестского облисполкома Анатолию Лису и мэру Минска Анатолию Сиваку. Медалью Франциска Скорины награждена артистка Национального академического театра имени Янки Купалы Валентина Гарцуева.

Диплом о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Беларусь» вручен артистке Купаловского театра Юлии Шпилевской.

Госнаграды присуждены за многолетнюю плодотворную работу в государственных органах, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие и популяризацию белорусского театрального искусства.

Представители средств массовой информации удостоены Благодарности Президента за высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня на приеме от имени Президента
 
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