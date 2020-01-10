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В БГУФК состоялся VII Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В седьмой раз в Минске проходит Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. Участие в соревнованиях принимают дети и подростки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Если в первом турнире состязались около 200 ребятишек, то в 2020 году цифра близка к тысяче. Юные спортсмены борются не только за медали, но и за своих более слабых ровесников. Все собранные средства от проведения турнира будут направлены в психоневрологические интернаты Беларуси. Одна из главных целей мероприятия – формирование чувства милосердия у юных атлетов.
Александр Краевич, доцент кафедры СБЕиСП БГУФК:
Дети не могут зарабатывать еще, оказывать какую-то помощь физическую воспитанникам интернатов. Но вот своим искусством, тем, что они умеют делать, они привносят какую-то частичку добра и помощи воспитанникам психоневрологических интернатов. Это очень здорово.
Грэпплинг, каратэ кекусинкай, каратэ кумите и другие. В этом году добавились и новые виды единоборств: в турнир включены олимпийская версия таэквондо и таиландский бокс. Последние собрали особенно большое количество наблюдающих.
Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
К слову, независимо от занятого места все спортсмены получили сертификат участника, а призеры были награждены медалями и рождественскими подарками.
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Новости Беларуси. В седьмой раз в Минске проходит Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. Участие в соревнованиях принимают...
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