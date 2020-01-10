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В БГУФК состоялся VII Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

11.01.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В седьмой раз в Минске проходит Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. Участие в соревнованиях принимают дети и подростки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В БГУФК состоялся VII Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

Если в первом турнире состязались около 200 ребятишек, то в 2020 году цифра близка к тысяче. Юные спортсмены борются не только за медали, но и за своих более слабых ровесников. Все собранные средства от проведения турнира будут направлены в психоневрологические интернаты Беларуси. Одна из главных целей мероприятия – формирование чувства милосердия у юных атлетов.

В БГУФК состоялся VII Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

Александр Краевич, доцент кафедры СБЕиСП БГУФК:
Соревнования никто не отменял, все борются за результат, за первое место. Безусловно, для каждого спортсмена важно золото. Но мы как организаторы преследуем другую цель – сплочение спортсменов вокруг какого-то одного мероприятия. Разных федераций, потому что мы все единоборцы, и мы должны знать друг друга, дружить друг с другом, общаться. Ну и, безусловно, посеять доброту в сердца людей, потому что ее нам не хватает в нашем жестком мире.

Дети не могут зарабатывать еще, оказывать какую-то помощь физическую воспитанникам интернатов. Но вот своим искусством, тем, что они умеют делать, они привносят какую-то частичку добра и помощи воспитанникам психоневрологических интернатов. Это очень здорово.

В БГУФК состоялся VII Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

Грэпплинг, каратэ кекусинкай, каратэ кумите и другие. В этом году добавились и новые виды единоборств: в турнир включены олимпийская версия таэквондо и таиландский бокс. Последние собрали особенно большое количество наблюдающих.

В БГУФК состоялся VII Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
Возле нашего ринга все в кимоно. К нам приходят, смотрят – и с грэпплинга приходят, заглядывают к нам на ринг. Хорошая атмосфера, здорово, много народа, много деток здесь, и все виды спорта представлены. Политика РЦОП единоборств, допустим, чтобы тренерские штабы совместно работали. Обогащать друг друга, обогащать виды спорта.

В БГУФК состоялся VII Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

К слову, независимо от занятого места все спортсмены получили сертификат участника, а призеры были награждены медалями и рождественскими подарками.

В БГУФК состоялся VII Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам

Люди в материале: Александр Краевич, Виталий Тишуров
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В седьмой раз в Минске проходит Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам. Участие в соревнованиях принимают...
 
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