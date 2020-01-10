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«Ехали, понятное дело, побеждать». Тренер «Энергии» о матче с МАПИДом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После новогодних каникул возобновился розыгрыш чемпионата Беларуси по волейболу. 11 января у мужчин стартовал 10-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске МАПИД принимал гомельскую «Энергию» – одного из лидеров турнира. Хозяева, несмотря на статус соперников, держались уверенно и сражались за каждый мяч. И все-таки первую и вторую партии взяли гости. В третьей дело дошло до тай-брейка, который остался за минчанами. Четвертый сет также выдался напряженным.
И все-таки класс «Энергии» сказался – 3:1 в пользу гомельского клуба.
Дмитрий Лихорад, главный тренер ВК «Энергия»:
Владимир Мойсиевич, главный тренер ВК МАПИД:
Мы, в принципе, эту паузу заполнили игровой практикой. Мы съездили на два турнира. Месяц был перерыва – мы не отдыхали, мы играли. Причем поиграли со своими сверстниками. У нас молодая команда. Поэтому они, конечно, на позитиве. Приятно за молодежь, которая с горящими глазами играет.
В других матчах «Западный Буг» выиграл у «Марко-ВГТУ», «Строитель» у «Коммунальника», а «Легион» у «Борисова-БГУФК».
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Новости Беларуси. После новогодних каникул возобновился розыгрыш чемпионата Беларуси по волейболу. 11 января у мужчин стартовал 10-й тур, сообщили в программе...
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