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«Ехали, понятное дело, побеждать». Тренер «Энергии» о матче с МАПИДом

11.01.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. После новогодних каникул возобновился розыгрыш чемпионата Беларуси по волейболу. 11 января у мужчин стартовал 10-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ехали, понятное дело, побеждать». Тренер «Энергии» о матче с МАПИДом

В Минске МАПИД принимал гомельскую «Энергию» – одного из лидеров турнира. Хозяева, несмотря на статус соперников, держались уверенно и сражались за каждый мяч. И все-таки первую и вторую партии взяли гости. В третьей дело дошло до тай-брейка, который остался за минчанами. Четвертый сет также выдался напряженным.

«Ехали, понятное дело, побеждать». Тренер «Энергии» о матче с МАПИДом

И все-таки класс «Энергии» сказался – 3:1 в пользу гомельского клуба.

«Ехали, понятное дело, побеждать». Тренер «Энергии» о матче с МАПИДом

Дмитрий Лихорад, главный тренер ВК «Энергия»:
Ехали, понятное дело, выигрывать, побеждать. Но мы сами сегодня позволили сопернику таки играть. Первая игра после, так скажем, каникул небольших – у нас не было спаррингов, которые бы позволили что-то где-то доработать. Нормальный процесс. Главное, что мы выиграли, ребята молодцы, показали характер.

«Ехали, понятное дело, побеждать». Тренер «Энергии» о матче с МАПИДом

Владимир Мойсиевич, главный тренер ВК МАПИД:
Действительно была хорошая игра. И эмоционально хорошая. По-моему, всем понравилось: ребята были заряжены, и зрители были довольны.

Мы, в принципе, эту паузу заполнили игровой практикой. Мы съездили на два турнира. Месяц был перерыва – мы не отдыхали, мы играли. Причем поиграли со своими сверстниками. У нас молодая команда. Поэтому они, конечно, на позитиве. Приятно за молодежь, которая с горящими глазами играет.

«Ехали, понятное дело, побеждать». Тренер «Энергии» о матче с МАПИДом

В других матчах «Западный Буг» выиграл у «Марко-ВГТУ», «Строитель» у «Коммунальника», а «Легион» у «Борисова-БГУФК».

Люди в материале: Дмитрий Лихорад, Владимир Мойсиевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. После новогодних каникул возобновился розыгрыш чемпионата Беларуси по волейболу. 11 января у мужчин стартовал 10-й тур, сообщили в программе...
 
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