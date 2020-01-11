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В Японии начал извергаться вулкан Синдакэ
11.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На японском острове Кутиноэрабу началось извержение вулкана Синдакэ, сообщает ТАСС. Национальное метеорологическое управление Японии опубликовало запрет о приближении к центральной части вулкана на расстояние ближе, чем 2 км.
Как сообщается, камни из кратера вулкана разлетелись в разные стороны на 300 м. Потоков лавы пока не видно. Последний раз вулкан Синдакэ был активен в феврале 2019-го.
Площадь острова Кутиноэрабу — 38 кв. км. На нем расположены несколько пансионатов с горячими источниками.
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На японском острове Кутиноэрабу началось извержение вулкана Синдакэ, сообщает ТАСС. Национальное метеорологическое управление Японии опубликовало запрет...
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