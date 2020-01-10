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Серьёзное ДТП на улице 14-ти Партизан в Слуцке. Фото

11.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Серьёзное ДТП на улице 14-ти Партизан в Слуцке. Фото

Серьёзная авария произошла на улице 14-ти Партизан в Слуцке возле поворота на «Радугу».

Со слов очевидцев, водитель хетчбека Volkswagen Polo на номерах Гродненской области пытался скрыться от наряда ДПС, не справился с управлением и на большой скорости въехал в бордюр и бетонный столб.

От удара машина перевернулась («сделала сальто» - очевидец) и стала на колёса. Чудом никто из находящихся рядом не пострадал.

Двух мужчин, которые двигались в хетчбеке, предположительно, в состоянии опьянения забрали «скорые», один из них после аварии находился в бессознательном состоянии.

Обстоятельства выясняются.

Серьёзное ДТП на улице 14-ти Партизан в Слуцке. Фото

Серьёзное ДТП на улице 14-ти Партизан в Слуцке. Фото

Серьёзное ДТП на улице 14-ти Партизан в Слуцке. Фото

Серьёзное ДТП на улице 14-ти Партизан в Слуцке. Фото


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Со слов очевидцев, водитель хетчбека пытался скрыться от наряда ДПС, не справился с управлением и на большой скорости въехал в бордюр.
 
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