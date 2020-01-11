«Неман» проиграл во втором матче Континентального кубка

Источник материала: Tut.by

Гродненский «Неман» проиграл датскому «Сондерийске» во втором матча финального турнира Континентального кубка.



Фото: hockey.by

Основное время завершилось со счетом 3:3, а победу хозяева турнира добыли в овертайме.

У белорусской команды отличились Левша, Савинов и С. Малявко.

В другом матче дня «Ноттингем» на последней секунду вырвал победу у «Краковии» — 4:3.

Таким образом, после двух туров у «Немана», Ноттингема" и «Сондерийске» по 4 очка, у «Краковии» — 0.

В последнем туре гродненцы сыграют с англичанами, а датчане — с поляками.