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«Неман» проиграл во втором матче Континентального кубка

12.01.2020 00:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненский «Неман» проиграл датскому «Сондерийске» во втором матча финального турнира Континентального кубка.


Фото: hockey.by

Основное время завершилось со счетом 3:3, а победу хозяева турнира добыли в овертайме.

У белорусской команды отличились Левша, Савинов и С. Малявко.

В другом матче дня «Ноттингем» на последней секунду вырвал победу у «Краковии» — 4:3.

Таким образом, после двух туров у «Немана», Ноттингема" и «Сондерийске» по 4 очка, у «Краковии» — 0.

В последнем туре гродненцы сыграют с англичанами, а датчане — с поляками.

 
 
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Гродненский «Неман» проиграл датскому «Сондерийске» во втором матча финального турнира Континентального кубка.
 
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