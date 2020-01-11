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«Неман» проиграл во втором матче Континентального кубка
Источник материала: Tut.by
Гродненский «Неман» проиграл датскому «Сондерийске» во втором матча финального турнира Континентального кубка.
Основное время завершилось со счетом 3:3, а победу хозяева турнира добыли в овертайме.
У белорусской команды отличились Левша, Савинов и С. Малявко.
В другом матче дня «Ноттингем» на последней секунду вырвал победу у «Краковии» — 4:3.
Таким образом, после двух туров у «Немана», Ноттингема" и «Сондерийске» по 4 очка, у «Краковии» — 0.
В последнем туре гродненцы сыграют с англичанами, а датчане — с поляками.
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Гродненский «Неман» проиграл датскому «Сондерийске» во втором матча финального турнира Континентального кубка.
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