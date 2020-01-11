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Домашняя аптека. 5 эфирных масел для ароматерапии и против простуды и гриппа

11.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Во время простуды и гриппа все средства хороши для того, чтобы избавиться от заболевания. Например, эффективны в этом плане эфирные масла. Чем именно и как их применять, рассказывает MedikForum.ru.

Домашняя аптека. 5 эфирных масел для ароматерапии и против простуды и гриппа

Масло эвкалипта

Вдыхать эфирное масло очень полезно при простуде и гриппе. У этого вида масла очень выражены противовирусные и противомикробные свойства. С его помощью можно уменьшить воспаление, справиться с кашлем, снизить температуру и в целом укрепить иммунитет. Желательно развести его в любом базовом масле и использовать эту смесь для растирания груди. Таким образом, можно облегчить отхождение мокроты и ускорить выздоровление.

Масло чайного дерева

Исследователи утверждают, что это эвкалиптовое масло обладает отличными противовирусными свойствами. То есть масло хорошо борется с инфекциями. Также эфирное масло обладает противогрибковым и противомикробным свойствами.

Масло ромашки

Простуда и грипп часто сопровождаются ознобом. Даже при высокой температуре болеющий может испытывать прохладу и невозможность согреться. В этом плане отлично работает масло ромашки. Вдыхая его, можно существенно облегчить состояние при простуде или гриппе.

Масло перечной мяты

У этого вида масла есть такое свойство как улучшение показателей физической активности и работоспособности. А ведь при простуде и гриппе они часто снижены. Поэтому стоит использовать это эфирное масло во время заболеваний. К тому же оно может облегчить дыхание, так как способно расслабить гладкую мускулатуру бронхов.

Масло розмарина

Очень часто это масло используют в кулинарии, но на кухне действие розмарина не оканчивается. У него есть способность уменьшать воспалительные процессы в организме, что очень полезно при простуде или гриппе.

Источник: medikforum.ru

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Теги: Гродно
 
 
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Во время простуды и гриппа все средства хороши для того, чтобы избавиться от заболевания. Например, эффективны в этом плане эфирные
 
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