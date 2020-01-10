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Ущерб в $17 млрд. Названы самые дорогие стихийные бедствия 2019 года

11.01.2020 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Немецкие страховщики назвали самые дорогие стихийные бедствия 2019 года. На первой строчке – тайфун «Хагибис», рассказали в программе «Плюс-минус». За сутки он обрушил на Японию свыше 1.000 мм осадков и принес потери в $17 млрд. Следом по Японии пронёсся ещё один тайфун – «Факсай». Его последствия оценивают в $9 млрд. Досталось и Европе. Аномальная летняя жара обошлась в $2,5 млрд. Всего же в 2019 году в мире произошло 820 природных катастроф, в результате которых погибли около 9 тыс. человек. А общий ущерб оценивается в $150 млрд.

Ущерб в млрд. Названы самые дорогие стихийные бедствия 2019 года

Источник фото: pixabay.com

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Немецкие страховщики назвали самые дорогие стихийные бедствия 2019 года. На первой строчке – тайфун «Хагибис», рассказали в программе «Плюс-минус». За сутки он...
 
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