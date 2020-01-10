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Ущерб в $17 млрд. Названы самые дорогие стихийные бедствия 2019 года
Источник материала: СТВ
Немецкие страховщики назвали самые дорогие стихийные бедствия 2019 года. На первой строчке – тайфун «Хагибис», рассказали в программе
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Немецкие страховщики назвали самые дорогие стихийные бедствия 2019 года. На первой строчке – тайфун «Хагибис», рассказали в программе «Плюс-минус». За сутки он...
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