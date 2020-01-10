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Новогодние ёлки в Минске впервые соберут централизованно: когда и где их оставить?
Источник материала: СТВ
Экологи подсчитали: одно новогоднее дерево, разлагаясь в контейнере, выделяет столько углекислого газа, как при производстве 160 бумажных стаканчиков. Как утилизировать ёлку, чтобы не навредить экологии, рассказали в программе
Юлия Сидорович, главный специалист отдела благоустройства ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
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Экологи подсчитали: одно новогоднее дерево, разлагаясь в контейнере, выделяет столько углекислого газа, как при производстве 160 бумажных стаканчиков. Как...
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