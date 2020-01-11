Что такое кетогенная диета? Лучше не знать и не пробовать

Международная группа ученых после анализа нескольких популярных диет выявила лучшие и худшие способы питания, сообщает
При составлении рейтинга были учтены эффективность для снижения веса, простота приготовления еды, влияние на развитие распространенных заболеваний. Кетогенная диета подразумевает употребление жирных продуктов вместо белков и углеводов. Тем, кто придерживается этого типа питания, предлагается исключить цельнозерновые крупы, фрукты и ряд овощей.
По словам врачей-эндокринологов, энергию, необходимую для жизни, организм получает как раз из углеводных продуктов. При их недостатке начинается расщепление жировой ткани. Такая диета и правда помогает похудеть, но на короткий срок. Если долго ее соблюдать, то происходит отравление кетонами — продуктами распада жира.
Из-за этого растет риск болезней сердца и сосудов, сахарного диабета. Людей преследуют постоянное чувство сонливости и ломота в мышцах, нарушается мыслительная деятельность, часто меняется настроение — возможны приступы агрессии и подозрительности.
Источник: sb.by
✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке