Что такое кетогенная диета? Лучше не знать и не пробовать

Источник материала: Полымя

Международная группа ученых после анализа нескольких популярных диет выявила лучшие и худшие способы питания, сообщает «Российская газета» . Самой опасной для здоровья была признана кетогенная диета.





При составлении рейтинга были учтены эффективность для снижения веса, простота приготовления еды, влияние на развитие распространенных заболеваний. Кетогенная диета подразумевает употребление жирных продуктов вместо белков и углеводов. Тем, кто придерживается этого типа питания, предлагается исключить цельнозерновые крупы, фрукты и ряд овощей.

По словам врачей-эндокринологов, энергию, необходимую для жизни, организм получает как раз из углеводных продуктов. При их недостатке начинается расщепление жировой ткани. Такая диета и правда помогает похудеть, но на короткий срок. Если долго ее соблюдать, то происходит отравление кетонами — продуктами распада жира.

Из-за этого растет риск болезней сердца и сосудов, сахарного диабета. Людей преследуют постоянное чувство сонливости и ломота в мышцах, нарушается мыслительная деятельность, часто меняется настроение — возможны приступы агрессии и подозрительности.

Источник: sb.by