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Что такое кетогенная диета? Лучше не знать и не пробовать

11.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Международная группа ученых после анализа нескольких популярных диет выявила лучшие и худшие способы питания, сообщает «Российская газета». Самой опасной для здоровья была признана кетогенная диета.

Что такое кетогенная диета? Лучше не знать и не пробовать

При составлении рейтинга были учтены эффективность для снижения веса, простота приготовления еды, влияние на развитие распространенных заболеваний. Кетогенная диета подразумевает употребление жирных продуктов вместо белков и углеводов. Тем, кто придерживается этого типа питания, предлагается исключить цельнозерновые крупы, фрукты и ряд овощей.

По словам врачей-эндокринологов, энергию, необходимую для жизни, организм получает как раз из углеводных продуктов. При их недостатке начинается расщепление жировой ткани. Такая диета и правда помогает похудеть, но на короткий срок. Если долго ее соблюдать, то происходит отравление кетонами — продуктами распада жира.

Из-за этого растет риск болезней сердца и сосудов, сахарного диабета. Людей преследуют постоянное чувство сонливости и ломота в мышцах, нарушается мыслительная деятельность, часто меняется настроение — возможны приступы агрессии и подозрительности.

Источник: sb.by

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Теги: Гродно
 
 
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Международная группа ученых после анализа нескольких популярных диет выявила лучшие и худшие способы питания, сообщает «Российская газета». Самой опасной для
 
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