ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столине совершен наезд на перебегавшую дорогу недалеко от перехода 21-летнюю девушку

11.01.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 11 января 2020 года около 10.00 часов.

В Столине совершен наезд на перебегавшую дорогу недалеко от перехода 21-летнюю девушку

По предварительной информации ГАИ УВД: 38-летний житель г.п.Речица, управляя автомобилем марки «Форд мондео», двигаясь по улице Горынской, напротив дома 78, совершил наезд на перебегавшую проезжую часть в 5-им метрах от нерегулируемого пешеходного перехода 21- летнюю местную жительницу.

В Столине совершен наезд на перебегавшую дорогу недалеко от перехода 21-летнюю девушку


В результате происшествия девушка-пешеход с травмами госпитализирована в УЗ «Столинская ЦРБ».

Установлено, что водитель не имеет права управления ТС, так как судом Столинского района ограничен в праве управления до 20.03.2020 года. Проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ДТП произошло сегодня, 11 января 2020 года около 10.00 часов. По предварительной информации ГАИ УВД: 38-летний житель г.п.Речица, управляя автомобилем марки «Форд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Таможенники рассказали, как определяют стоимость товара, если у путешественника нет чека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика