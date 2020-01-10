В Столине совершен наезд на перебегавшую дорогу недалеко от перехода 21-летнюю девушку

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 11 января 2020 года около 10.00 часов.





По предварительной информации ГАИ УВД: 38-летний житель г.п.Речица, управляя автомобилем марки «Форд мондео», двигаясь по улице Горынской, напротив дома 78, совершил наезд на перебегавшую проезжую часть в 5-им метрах от нерегулируемого пешеходного перехода 21- летнюю местную жительницу.







В результате происшествия девушка-пешеход с травмами госпитализирована в УЗ «Столинская ЦРБ».



Установлено, что водитель не имеет права управления ТС, так как судом Столинского района ограничен в праве управления до 20.03.2020 года. Проводится проверка.