|
В Столине совершен наезд на перебегавшую дорогу недалеко от перехода 21-летнюю девушку
11.01.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 11 января 2020 года около 10.00 часов.
По предварительной информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло сегодня, 11 января 2020 года около 10.00 часов. По предварительной информации ГАИ УВД: 38-летний житель г.п.Речица, управляя автомобилем марки «Форд...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)