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Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография 33-летней давности. Но познакомились они только 12 лет назад

11.01.2020 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография, на которой они ещё дети. 

Автор истории рассказал, что он женился на своей возлюбленной в 2010 году. Познакомились будущие супруги только в 2008 году. Однако недавно семья выяснила, что у них есть общая фотография, которая была сделана ещё в 1987 году. 

Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография 33-летней давности. Но познакомились они только 12 лет назад
Фото: reddit.com/user/Growdanielgrow 

Мужчина показал тот самый снимок и уточнил, что его жена находится внизу справа, а сам он в самом центре и смотрит в камеру. Автор истории также добавил, что сфотографировался вскоре после переезда из Германии в США. 

Большинство пользователей в очередной раз удивились тому, насколько тесен мир. Один из комментаторов оказался веселее и предположил, что автор следил за девушкой и долго добивался её руки, прежде чем они стали супругами. 

Несколько месяцев назад в соцсетях прославилась 94-летняя женщина, которая сделала татуировку в память о муже.

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Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография, на которой они ещё дети.  Автор истории рассказал, что он женился на своей возлюбленной в 2010 году....
 
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