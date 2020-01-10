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Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография 33-летней давности. Но познакомились они только 12 лет назад
Источник материала: СТВ
Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография, на которой они ещё дети.
Автор истории
Мужчина показал тот самый снимок и уточнил, что его жена находится внизу справа, а сам он в самом центре и смотрит в камеру. Автор истории также добавил, что сфотографировался вскоре после переезда из Германии в США.
Большинство пользователей в очередной раз удивились тому, насколько тесен мир. Один из комментаторов оказался веселее и предположил, что автор следил за девушкой и долго добивался её руки, прежде чем они стали супругами.
Несколько месяцев назад в соцсетях прославилась 94-летняя женщина, которая сделала татуировку в память о муже.
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Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография 33-летней давности. Но познакомились они только 12 лет назад
Супруги обнаружили, что у них есть общая фотография, на которой они ещё дети. Автор истории рассказал, что он женился на своей возлюбленной в 2010 году....
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